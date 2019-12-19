Минтруд подготовил замечания на законопроект Минфина о гарантированном пенсионном плане (ГПП) и вернул документ на доработку. Об этом сообщил ТАСС директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда России Игнат Игнатьев.

В конце ноября глава Минтруда Максим Топилин сообщил журналистам, что ведомство получило законопроект Минфина о гарантированном пенсионном плане и готовит замечания к этому документу. По его словам, у министерства есть замечания «по вопросам обеспечения гарантий, по страхованию ответственности и так далее».

«Мы уже официально давно направили все замечания. Суть в том, что пока еще законопроект недостаточно доработан, его еще нужно дорабатывать — в этом была основа [замечаний]. Они должны доработать после наших замечаний и выслать обратно. Но они [Минфин] еще не вернули», — сказал Игнатьев ТАСС.

Минфин и ЦБ РФ 29 октября представили новый вид системы накопительной пенсии — гарантированный пенсионный план (ГПП), который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.

В качестве мотивирующего фактора разработчики системы представили ряд налоговых льгот, которые будут доступны пользователям счетов ГПП. Граждане смогут получить 13-процентный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих работников, также предусмотрены налоговые льготы. В частности, они смогут получить льготу по налогу на прибыль, отнеся понесенные расходы на себестоимость.