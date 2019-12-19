Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами сообщил, что подписал распоряжение о создании цифровой платформы по статистическим данным, предполагается, что она полноценно заработает к 2024 году.

«Я подписал распоряжение правительства, которое утверждает концепцию цифровой аналитической платформы о предоставлении статистических данных», — сказал он.

Глава правительства отметил, что существует очень много различных инструментов и методик сбора статданных, что ведет к различным результатам.

«Сейчас, если не считать Росстата, более 60 министерств и ведомств этим вопросом занимаются. Инструменты, которые ими применяются — и в этом, наверное, основная проблема — они очень далеки от совершенства, из-за этого разночтения в методиках, и в форматах, и в показателях и, естественно, различные интерпретации. В результате нет объективной картины того, что происходит в экономике», — добавил он.

Он пояснил, что в рамках концепции статданные будут постепенно переводиться в электронный вид, а новые технологии, которые планируется внедрить, позволят получать данные практически в онлайн-режиме. Также предполагается, что все органы власти должны будут подключиться к этой системе, а министерства — перейти на единую методику.

«Понятно, что цифровая платформа появится не за один день, переходить к новой модели будем поэтапно, полностью она должна заработать к 2024 году, но, естественно, двигаться вперед нужно максимально быстро», — подытожил глава Кабмина.