Темпы роста портфеля займов, предоставляемых микрофинансовыми организациями, замедлились по итогам III квартала текущего года: портфель за квартал вырос на 6% и составил 201 млрд рублей. Такие данные приводятся в очередном выпуске «Обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов», опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Общий объем выдачи новых микрозаймов за квартал составил 103 млрд рублей, не изменившись по сравнению со значением в предыдущем квартале. При этом доля займов «до зарплаты» в выдачах снизилась с 44% до 40%, а доля долгосрочных займов физическим лицам выросла с 45% до 50%. В свою очередь средний размер займа «до зарплаты» увеличился с 7,6 тыс. до 8 тыс. рублей, а средний размер долгосрочных займов снизился с 17,9 тыс. до 17,5 тыс.

«Таким образом рынок отреагировал на вступление в силу со второго полугодия очередного пакета законодательных изменений, нацеленных на снижение предельного размера задолженности по потребительским займам и их стоимости: компании постепенно перестраивают свои бизнес-модели для выдачи займов на срок более 30 дней по более низким ставкам», — комментируют статистику в ЦБ.

Регулирование деятельности МФО, стимулирующее предоставление займов субъектам малого и среднего бизнеса, способствовало поддержанию доли таких займов в общем портфеле МФО на уровне предыдущих периодов — 18,1%. При этом средние размеры займа в данном сегменте выросли примерно на 25% за квартал: займа юридическим лицам — с 1,2 млн до 1,5 млн рублей, индивидуальным предпринимателям — с 0,95 млн до 1,2 млн.

С целью повышения эффективности и сокращения расходов МФО продолжают активно развивать цифровые каналы продаж: треть выдач приходится на онлайн-займы. В III квартале наблюдался небольшой рост доли онлайн-канала в сегменте займов «до зарплаты» (с 62% до 63%), а также более существенный рост доли данного канала в сегменте долгосрочных займов (с 13% до 17%), указывают в ЦБ.

Законодательное ограничение круга лиц, которым могут быть уступлены права требования по потребительским займам, и лишение кредитора права требовать исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита, права требования по которому уступлены не входящему в указанный круг лицу, способствуют активному развитию и совершенствованию микрофинансовыми организациями собственных бизнес-процессов в работе с просроченной задолженностью, констатирует регулятор. В результате за III квартал в совокупном портфеле МФО на 1,4 процентного пункта выросла доля просроченной задолженности, достигнув максимального значения более чем за два года (28,7%). МФО чаще самостоятельно работают с просроченной задолженностью, а профессиональным взыскателям передают менее качественные долги, о чем свидетельствует рост дисконта при реализации прав требования по договорам микрозайма, который за девять месяцев 2019 года по всему рынку составил 91,2% против 87,5% годом ранее.



Обязанность МФО с 1 октября 2019 года рассчитывать показатель долговой нагрузки при выдаче микрозаймов в сумме от 10 тыс. рублей приведет к улучшению качества портфеля микрозаймов и в долгосрочной перспективе будет способствовать снижению доли просроченной задолженности, отмечают также в ЦБ.

