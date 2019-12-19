Банк России рекомендовал кредитным организациям не отказывать россиянам, обратившимся в банк только с целью сдачи биометрических данных и регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом говорится в информационном письме, опубликованном на сайте регулятора.



По мнению ЦБ, банки должны оказывать эту услугу вне зависимости от того, является ли обратившийся клиентом кредитной организации или нет.

«Размещение и обновление в Единой системе идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе сведений о клиенте — физическом лице является самостоятельной услугой, оказываемой банком. В связи с этим отсутствие предшествующих договорных отношений с банком, в том числе отсутствие заключенного договора банковского счета, не может являться основанием для отказа в размещении и обновлении в электронной форме в Единой системе идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе сведений о клиенте — физическом лице», — говорится в сообщении.

По мнению Банка России, при приеме на обслуживание клиента — физического лица, обратившегося в банк в целях регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе, должна быть выполнена его идентификация в соответствии с требованиями федерального закона № 115-ФЗ, сведения о нем должны быть внесены в анкету (досье) клиента. При этом банк вправе предложить клиенту — физическому лицу оказание любых иных услуг, предусмотренных статьей 5 федерального закона «О банках и банковской деятельности».

«Однако отказ клиента — физического лица от получения иных услуг не может служить основанием для отказа в размещении и обновлении сведений о нем в Единой системе идентификации и аутентификации и Единой биометрической системе. В целях формирования единообразной практики правоприменения Банк России рекомендует банкам принять во внимание вышеизложенные разъяснения по вопросу сбора и размещения биометрических данных клиента – физического лица в Единой биометрической системе», — указывает регулятор.