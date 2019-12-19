Банк России начал очередное согласование с участниками фондового рынка законопроекта о категоризации инвесторов -физлиц ко второму чтению в Госдуме, пишет «Коммерсант» . Новая версия проекта была направлена узкому кругу представителей профессионального сообщества.

Согласно законопроекту, сохраняются две категории инвесторов — неквалифицированные и квалифицированные. Неквалифицированные инвесторы могут без ограничений покупать ценные бумаги из котировальных списков бирж, неструктурные облигации эмитентов определенного кредитного рейтинга, госбумаги и неограниченные в обороте инвестиционные паи ПИФов. Чтобы расширить свои инвестиционные возможности, неквалифицированные инвесторы должны будут пройти тестирование.

По словам экспертов, по сути, предлагается три категории, поскольку неквалифицированный клиент делится на прошедшего тестирование и не прошедшего по классу инструментов. Если инвестор отказался пройти тестирование, купить эти инструменты он не сможет. Если результат тестирования будет негативным, инвестор может купить желаемые инструменты только на 100 тыс. рублей.

Само тестирование может оказаться не тем, на что рассчитывали участники рынка. Предполагалось, что будет appropriateness-тестирование, то есть оценка понимания клиентом, что он приобретает инструмент с повышенным риском. Теперь вопросы тестирования должны быть составлены так, чтобы «объективно оценить квалификацию, опыт и знания тестируемого лица», их определит базовый стандарт защиты прав инвесторов, который разработают СРО и согласует ЦБ. Стандарты по факту утверждаются регулятором и ожидать излишне либерального подхода сложно.