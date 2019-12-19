Эксперты банка рассказали участникам семинара о том, как убедиться в благонадежности партнеров, избежать блокировок платежей и счетов, изучили признаки транзитных операций.

«Мы стремимся обеспечить бизнес не только удобными финансовыми инструментами, но и базой знаний для успешного ведения своего дела. Тема 115-ФЗ одна из самых важных для представителей малого и среднего бизнеса. Мы видим это по отклику и интересу аудитории к нашим очным семинарам и вебинарам. Нередко добросовестные клиенты допускают ошибки непреднамеренно, просто не зная, как корректно заполнить платежный документ или какие сопроводительные документы предоставить в банк. В результате это может приводить как к блокировке, так и к закрытию счета. Банк ЗЕНИТ сопровождает клиента на всех этапах ведения бизнеса и рассказывает, как вести бизнес без репутационных рисков, а также, как правильно реагировать на запросы банка», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Илья Поз.

Он отметил, что модель обслуживания клиентов МСБ Банка ЗЕНИТ сфокусирована на индивидуальном подходе к каждому клиенту. «Наряду с обучающими семинарами по 115-ФЗ, мы развиваем службу комплаенс-менеджеров, задача которых реабилитировать добросовестных клиентов, попавших под блокировку по формальным признакам. Кроме того, в этом году мы создали институт персональных менеджеров, которые оказывают комплексную консультационную поддержку клиентам», - добавил И. Поз.

Помимо вопросов по 115-ФЗ, участники семинара коснулись такой важной темы, как интеграция Банка ЗЕНИТ и Банка ЗЕНИТ Сочи, которая состоится в 2020 году. Клиентам объединённого банка станут доступны все преимущества работы с федеральным банком, в том числе выделенный Контакт-Центр, программы господдержки, расширенная продуктовая линейка, лизинг и факторинг.