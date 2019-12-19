Банк «ФК Открытие» не будет существенно сокращать офисную сеть по России, однако закроет около 20 неэффективных отделений, рассказал в интервью Банки.ру заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка «ФК Открытие» Вениамин Полянцев.



«Мы закрываем неэффективные точки. Часть отделений, которые нам достались исторически, мы будем закрывать просто потому, что они нам неинтересны», — заявил Полянцев. Так, отметил он, в населенных пунктах, где проживает менее 45—50 тыс. человек, нет потенциала для развития банковского бизнеса. Для банка «ФК Открытие» неэффективными, по словам зампреда правления, являются около 20 точек.

В октябре стало известно, что Райффайзенбанк закроет 44 из 174 работающих отделений в России. Как пояснял «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин, тренд на снижение клиентского трафика в отделениях усиливается.

По мнению Вениамина Полянцева, банки сокращают офисную сетку по ряду причин. Одна из основных — диджитализация. С начала 2019 года в банке «Открытие» число активных пользователей дистанционных каналов выросло с 36% до 50%. Кроме того, по словам главы розницы «Открытия», банки совершенствуют свои фронтальные системы, качество сервиса, продукты. «Меньшим или тем же количеством людей сегодня можно обслужить большее количество клиентов», — прокомментировал Полянцев.