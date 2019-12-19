Банк «ФК Открытие» намерен существенно нарастить ипотечный портфель в 2020 году. Как рассказал в интервью Банки.ру заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка «ФК Открытие» Вениамин Полянцев, за девять месяцев 2019 года объем выданных ипотечных кредитов в банке составил 55 млрд рублей.



«По плану за весь 2019 год мы выдадим ипотечным заемщикам 85—87 миллиардов рублей, в следующем году — 120 миллиардов рублей», — заявил глава розничного блока «Открытия». Он отметил, что банк на сегодняшний день входит в топ-5 по выдачам ипотеки в стране, а 60% продаж залоговых кредитов приходится на партнеров.

Что касается спроса на рефинансирование , то, по оценкам Полянцева, он снизился в 2019 году. Доля рефинансирования ипотеки составляет 10—11% от выдач кредитов. Рекордным, по мнению топ-менеджера банка, был 2018 год, когда доля рефинансирования по системе достигала 50—60%.