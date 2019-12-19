Банк «ФК Открытие» объяснил штрафы Центробанка России за нарушение федерального закона «О кредитных историях» ошибками, связанными с интеграцией банков группы.

«Важно понимать, что архитектурный ландшафт «Открытия» включает в себя учетные системы более чем 15 разных банков: «НОМОСа», «Петрокоммерца», Ханты-Мансийского Банка и других — со множественными источниками данных, актуальность, качество и корректность которых отличаются от системы к системе. А в 2019 году на ситуацию повлиял масштабный и сложный интеграционный процесс: в разрозненный IT-ландшафт «Открытия» мигрировали клиенты экс-Бинбанка, как раз в декабре прошла последняя волна интеграции», — пояснил в интервью Банки.ру заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка «ФК Открытие» Вениамин Полянцев.

По его словам, в момент миграции продуктов в единую автоматизированную банковскую систему (АБС) происходит перемещение всего продуктового профиля клиента, кредитных конвейеров, клиентских карточек. «Естественно, иногда могут возникать ошибки», — сказал Полянцев, подчеркнув, что банк держит вопрос под контролем.

ЦБ за прошедшие месяцы несколько раз привлекал банк «Открытие» к административной ответственности за нарушение требований закона «О кредитных историях». В частности, в декабре банк был привлечен по ст. 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Согласно статье КоАП, штраф для юрлиц составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В «Открытии» комментировали тогда, что работают над исключением подобных нарушений, и подчеркивали, что постановления подтверждают факт отсутствия у банка каких-либо преференций со стороны ЦБ как его акционера.