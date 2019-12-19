Агентство по страхованию вкладов 17 декабря перечислило Банку России 40 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в АСВ.

С начала IV квартала агентство вернуло 61 млрд рублей.

В общей сложности АСВ перечислило Банку России 253 млрд рублей, в том числе в 2019 году — 208 млрд. На 23 декабря остаток задолженности составляет 589 млрд рублей.

В 2015—2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш был получен 23 октября 2017 года. В конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.



В рамках заключенного с ЦБ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей агентство совокупно получило 842 млрд рублей. Денежные средства были полностью направлены на выплату страхового возмещения вкладчикам, уточняют в АСВ.