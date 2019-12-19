VR_Bank реализовал возможность проведения онлайн-платежей по QR-коду с использованием Системы быстрых платежей (СБП) на платежных терминалах, сообщает пресс-служба компании.



«Теперь частные лица, использующие платежные терминалы, смогут совершить безналичную оплату таких привычных услуг и сервисов, как ЖКХ, Интернет, телефония, сотовая связь, банковские услуги, кредиты, электронная коммерция, игры, развлечения, государственные пошлины и штрафы», — говорится в релизе.

Для совершения операции достаточно отсканировать QR-код с экрана терминала при помощи мобильного приложения своего банка и подтвердить оплату.

По оценкам VR_Bank, годовой объем оплаты сервисов и услуг наличными с помощью терминалов по всей России составляет около 1,4 трлн рублей в год, что свидетельствует о высокой востребованности такого вида платежей у граждан.

В настоящее время партнерами различных сервисов VR_Bank уже стали свыше 1 500 компаний из различных сфер экономики. Компания активно проводит переговоры с новыми партнерами и планирует значительно расширить их число в ближайшее время.

