Средняя зарплата работающих пенсионеров — на уровне средней по стране, порядка 40 тыс. рублей. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Он уточнил, что это показал специальный мониторинг.

«Это —- дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров», — сказал он.

С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Антон Дроздов пояснил, как это происходит.

«После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет 93 рубля), и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она будет 5 686,25 рубля). Таким образом, происходит перерасчет», — уточнил он.

Например, гражданину назначили пенсию в 2015 году, и он продолжал работать до 15 ноября 2019-го. Соответственно, ему выплачивалась пенсия без индексации, которая при 120 индивидуальных пенсионных коэффициентах составляла 12 958,79 рубля (71,41 рубля х 120 + 4 383,59 рубля). С 1 января 2020 года ему будет выплачиваться пенсия в сумме 16 846,25 рубля (93 рубля х 120 + 5 686,25 рубля).

Если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведенную индексацию ему уже не отменят, продолжил глава ПФР.