Президент США Дональд Трамп подтвердил в субботу, что торговое соглашение с Китаем, переговоры о которым стороны ведут более года, будет подписано в ближайшее время.

«Мы только что добились прорыва по торговому соглашению и вскоре подпишем его», — заявил Трамп, выступая во Флориде.

По его словам, добиться прогресса в переговорах помогли «жесткие меры», то есть принятые США в отношении товаров из Китая.

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что первая часть торгового соглашения между США и Китаем может быть подписана в начале января. До этого странам удалось согласовать текст этой первой части, тем самым они отменили очередное повышение взаимных импортных пошлин, которое ожидалось 15 декабря.