Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию дорожной карты, которая согласована РФ и ждет подписания со стороны Белоруссии.

«Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков», — сказал он.

При этом Новиков отметил, что Россия полностью согласовала финальную версию дорожной карты. «Нашей стороной она подписана 19 декабря. Теперь мы ожидаем подписание со стороны Белоруссии», — отметил он.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что конкретная дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией в 2020 году зафиксирована, однако это решение вступит в силу лишь в рамках пакетного соглашения.