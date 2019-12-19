Россия точно будет отвечать на новые американские санкции в свой адрес, включая возможные санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», учтет их при выстраивании отношений с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — сказал Лавров в передаче «Большая игра» на Первом канале.



По словам Лаврова, для него решение США о возможных новых санкциях — это «очень трудно понимаемая ситуация», потому что большинство конгрессменов, членов палаты представителей, сенаторов, прежде всего Демократической партии США, он знал либо заочно, либо напрямую.

«Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям», — подчеркнул глава МИД РФ.