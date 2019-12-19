Большинство трат по новогодним подарочным картам банка «Русский Стандарт» обычно совершаются в магазинах электроники, хотя ранее россияне предпочитали дарить себе на Новый год обновление гардероба. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками кредитной организации.



Согласно исследованию, магазины электроники стали лидером по популярности в 2019 году — 25% по сумме покупок со средним чеком в 3 609 рублей. Хотя в 2018 году на первом месте были расходы в сегменте «красота и здоровье» (22%) со средним чеком 962 рубля.

Интересно, что в текущем году эта категория сместилась на второе место покупок, на нее пришлось 17% по сумме расходов. А средний чек одной покупки в салонах красоты снизился до 638 рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то на втором месте были покупки в супермаркетах (14%) со средним чеком 1 717 рублей.

В 2019 году замыкает тройку самых популярных сегментов трат по новогодним предоплаченным картам одежда с долей в 15% по сумме покупок. В среднем на обновление гардероба в подарок себе россияне тратили 3 179 рублей. Напротив, в 2018 году на этом месте располагались расходы в магазинах электроники с долей в 13%, которые вырвались в лидеры в текущем году. Средний чек на технику год назад составлял 3 318 рублей — на 9% меньше, чем в 2019 году.

По статистике банка, Новый год занимает третье место среди самых популярных поводов вручить подарочную карту близкому человеку (5,5% от всех праздничных событий). На втором месте — подарочные карты к 8 Марта (8,1%) и 23 Февраля (5,4%). Каждый год эти данные претерпевают незначительные изменения в 1—2%, сохраняя общую структуру. А лидеры продаж — все карты на торжества по личным поводам: свадьба, рождение ребенка, день рождения и т. п.