Банк «Заречье» изменил условия по трем вкладам в рублях.

Депозит «Верные друзья» открывается под 6,5% и 6,8% годовых на 200 и 270 дней соответственно (ранее — на 270 дней под 7,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность «Сберегательного» составит 6,5% годовых, срок — 330 дней (ранее доходность составляла 6,9%, срок — 400 дней).

Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный» открывается на 360 дней под 6,25% годовых (прежде на 430 дней под 6,6%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма всех вкладов составляет 100 тыс. рублей. Пополнять можно вклады «Верные друзья» и «Накопительный».