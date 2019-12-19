Сбербанк , foodtech-платформа SberFood и сервис доставки еды Delivery Club подсчитали, как растет потребление традиционных новогодних салатов у россиян.

«По данным аналитиков сервиса Delivery Club, спрос на оливье и сельдь под шубой накануне Нового года заметно повысился. За период с 5 ноября по 5 декабря 2019 года в сравнении с тем же периодом месяцем раньше спрос на оливье у клиентов увеличился на 15%, а на салат с сельдью — на 7%. Средний чек на порцию оливье за период с 5 ноября по 5 декабря составил 293 рубля. Это на 8% выше, чем за тот же период 2018 года, когда закуска обходилась в 271 рубль. Порция селедки под шубой сейчас обходится пользователям сервиса доставки еды в среднем в 198 рублей, тогда как годом раньше — 174 рубля (+13,4%)», — отмечается в исследовании.

Спрос на оливье в кафе и ресторанах, подключенных к SberFood, с 5 ноября по 5 декабря 2019-го вырос на 16,7%, а на сельдь под шубой — на 11,7% (по сравнению с тем же периодом месяцем раньше).

«По данным за 2018 год, цены на два самых популярных новогодних салата выросли на 20% во второй половине декабря. В среднем в ресторанах, подключенных к SberFood, в прошлые новогодние праздники порция оливье стоила 227 рублей, а сельди под шубой — 139 рублей. В конце декабря и новогодние праздники рост заказов оливье в ресторанах составил 37%, а сельди под шубой — 14,5%», — говорится в релизе.

Во время новогодних каникул 2018 года вырос и средний чек в заведениях питания. Так, гости ресторанов и кафе, заказавшие оливье, тратили на 39% больше, чем в другое время года. Те, кто заказывал сельдь под шубой, — на 80%, заключили эксперты.