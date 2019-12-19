Райффайзенбанк обновил мобильное приложение для малого бизнеса, теперь в нем доступна бесплатная онлайн-бухгалтерия, говорится в релизе финучреждения.

Воспользоваться ею могут предприниматели на «УСН Доходы» со смартфонов на Android. В ближайшее время онлайн-бухгалтерия появится на iOS.



«Теперь в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес», как и в интернет-банке, доступен налоговый календарь, напоминающий о предстоящих налоговых событиях, в ближайшее время появится калькулятор авансовых платежей, а затем и вся функциональность десктоп-версии онлайн-бухгалтерии», — отмечается в сообщении.