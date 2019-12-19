Сбербанк России подал два иска на сумму более 2,6 млрд рублей к ОАО «Мурманское морское пароходство» и еще ряду компаний, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

В исковом заявлении на 2,2 млрд рублей, которое направлено в Арбитражный суд Мурманской области, в качестве ответчика также заявлено ООО «Финансирование и развитие морского судоходства», в иске в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 415,1 млн рублей — ООО «Трест Мурманскморстрой».

Арбитражный суд Мурманской области в октябре возвратил компании Kricon Services B.V. (Нидерланды) заявление о банкротстве ОАО «Мурманское морское пароходство».

Ранее это заявление было оставлено без движения до 22 октября в связи с ненадлежащим оформлением. Однако в установленный судом срок обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, устранены не были, отметил арбитраж.

В этом году несколько должников подавали в суд заявления о банкротстве пароходства. Так, суд 24 мая оставил без рассмотрения заявление ООО «Обеспечение флота» о признании банкротом ОАО «Мурманское морское пароходство», так как ООО подало в суд ходатайство об отказе от заявления.