Россия и Украина не стали связывать вопрос урегулирования долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража на 2,9 млрд долларов с проблемой долга Киева по еврооблигациям на 3 млрд долларов, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

По словам Козака, к мировому соглашению по газовым спорам «можно было подвязать еще массу проблем». «Но тогда мы бы точно не договорились», — признал вице-премьер.

При этом он отметил, что долг «Газпрома» и долг по еврооблигациям — разные вещи. «Там государственный долг, здесь — долг компаний, коммерческий», — добавил он.

На возможность решить спор путем увязывания двух долгов в том числе указывал президент России Владимир Путин. В ходе пресс-конференции 19 декабря глава государства отвечал на вопрос корреспондента украинского агентства УНИАН касательно долга «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. «Вы сказали по поводу трех миллиардов. Обращаю Ваше внимание, что часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги — три миллиарда долларов как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется», — сказал Путин.