Глава компании «Норникель» Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.

«Частная собственность должна была стать лекарством, единственной альтернативой потерпевшему крах госуправлению. Эффективные собственники не появляются из ниоткуда, государственные активы должны были передаваться в частные руки», — заявил он в интервью Bloomberg.

Глава «Норникеля» признал, что собственность была распределена неравномерно, но подчеркнул, что до появления залоговых аукционов рабочим на фабриках и заводах могли месяцами задерживать зарплату. Теперь же им предлагают не только высокие оклады, но и хорошие социальные программы, добавил он.

«Многие люди ностальгируют по Советскому Союзу из-за той власти, которая у него была. Нас не везде любили, но нас уважали. Несмотря на то, что для многих по-прежнему живы коммунистические идеалы, не стоит забывать, что основная причина развала СССР была экономическая. Советский Союз просто обанкротился», — заключил Потанин.

Владимир Потанин — один из богатейших людей в мире. По оценкам Forbes, в 2019 году его состояние оценивалось в 18 млрд долларов.