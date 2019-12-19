Инциденты в сфере информационной безопасности в 2019 году произошли с 76% предприятий. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «АльфаСтрахования» по результатам опроса 200 компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

«Вопросы кибербезопасности ставят на первое место 95% опрошенных компаний. При этом 59% респондентов сталкивались с киберинцидентами в этом году от одного до десяти раз, у 17% случилось более десяти подобных инцидентов, оставшиеся 24% не выявляли кибератак или не придавали им большого значения», — сообщили в компании.

Среди наиболее актуальных угроз большинство участников опроса назвали вредоносное ПО, фишинг, кибератаки с целью хищения данных или денежных средств, промышленный шпионаж и спам. При этом около 71% кибератак начинаются с фишинговых электронных писем.

«Мотив хакеров не всегда ограничивается желанием получить деньги компании — в некоторых случаях бизнес «парализуют» конкуренты», — указали в «АльфаСтраховании».

Вывести из строя IT-систему организации может также ошибка персонала или технический сбой.

Около 65% респондентов ожидают атаки от конкурентов и хакеров, однако около 25% компаний не исключают, что в них могут участвовать также сотрудники или контрагенты.

«Пока далеко не все участники опроса прибегают к страховой защите своих рисков: почти 40% сообщили, что знают о киберстраховании, однако лишь 8% участников страховали свои киберриски», — отметили в компании.