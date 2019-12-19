У Системы быстрых платежей три новых участника — банк «Гарант-Инвест», Металлинвестбанк и Кредит Урал Банк, свидетельствует информация на странице СБП на сайте Национальной системы платежных карт. На сайтах банков также опубликованы соответствующие сообщения.



СБП — сервис Банка России, позволяющий физическим лицам совершать рублевые переводы по номеру телефона в любой банк, являющийся участником системы.



На сегодняшний день участниками СБП, помимо «Гарант-Инвеста», Металлинвестбанка и Кредит Урал Банка, являются ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, QIWI (Киви Банк), Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк, РНКО «Платежный Центр», ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт», «Авангард», Московский Кредитный Банк, «Левобережный», Россельхозбанк, Веста Банк, Почта Банк, банк «Платина», СДМ-Банк, Абсолют Банк, Примсоцбанк, «Рокетбанк», Финам Банк, «Нейва», «Точка», «Элплат». Общее число участников системы достигло 34.

