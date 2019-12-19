Заубер Банк закрыл первую сделку по продаже розничного кредитного портфеля Примсоцбанку на 140 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе одной из кредитных организаций.

На 1 декабря 2019 года кредитный портфель Заубер Банка составил более 2 млрд рублей.

За последние три года эта сделка стала пятнадцатой.

«Получение дополнительной ликвидности позволяет увеличивать объемы выдачи автокредитов и занимать ведущие позиции в этом сегменте. За 11 месяцев текущего года банк показал положительную динамику — объем выдачи составил плюс 9% по сравнению с предыдущим годом, в 2020 году Заубер Банк прогнозирует планомерное развитие на рынке автокредитования», — добавили в банке.

