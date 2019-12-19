Банк ВТБ представил универсальную корпоративную карту с возможностью индивидуальной настройки функционала под нужды клиента. Об этом сообщили в банке, отметив в числе преимуществ продукта доступность услуг самоинкассации и автопополнения баланса с расчетного счета.

«В основе универсальной карты лежит идея «конструктора», когда клиент самостоятельно определяет необходимый перечень доступных по карте операций для каждого пользователя, — поясняют в ВТБ. — Пользователям карты доступны все необходимые функции: внесение наличных денежных средств на расчетный счет организации через банкоматы банка («Самоинкассация»), установление индивидуальных расходных лимитов по каждой карте на все виды операций, безналичная оплата товаров и услуг, а также получение наличных денежных средств».

Карта категории Business выпускается в российских рублях на базе платежных систем Visa International и Mastercard Worldwide сроком действия до трех лет. К одному карточному счету можно привязать неограниченное количество карт.



«Универсальная карта учитывает пожелания клиентов по гибкости набора опций. Клиент может выбрать то, что ему необходимо, и исключить опции, которые не должны быть доступны его сотруднику — держателю карты», — комментирует заместитель руководителя департамента трансакционного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Елена Зулина.