Заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев со следующего года займет кресло председателя совета директоров 000 «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Об этом объявила в пятницу на встрече с журналистами глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Поздышев занимает пост зампреда ЦБ с 2014 года. Входит в совет директоров Банка России (назначен 16 июня 2015 года). До этого, в 2012—2014 годах, он возглавлял департамент банковского регулирования ЦБ.

Согласно информации на сайте ЦБ, в должности зампреда Поздышев курирует разработку и реализацию подходов регулятора в области банковского регулирования и банковского надзора, а также разработку и реализацию мер по снижению системных банковских рисков и консолидации банковского сектора. В его ведении в том числе находится работа 000 «УК ФКБС» и взаимодействие с Агентством по страхованию вкладов» по вопросам работы временных администраций до отзыва лицензий у кредитных организаций. Поздышев непосредственно координирует и контролирует работу департамента банковского регулирования, департамента финансового оздоровления, службы анализа рисков, главной инспекции Банка России по вопросам организации инспекционной деятельности в отношении кредитных организаций.



«Я очень благодарен Банку России за восемь лет тяжелой и очень интересной работы», — прокомментировал смену должности Поздышев.