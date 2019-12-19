Российские компании по кибербезопасности разработали технологию для антифрод-систем, которая позволяет выявлять отмывание денег и финансирование терроризма (модуль AML — Anti-Money Loundering), пишут «Известия» . Решением уже начали пользоваться в промышленном масштабе десятки крупных и средних банков.

Это концептуально новый подход, позволяющий повысить определение случаев отмывания средств, а также увеличить точность и скорость этого процесса, пояснили в «Лаборатории Касперского». Новая технология помогает снизить количество ошибочно заблокированных счетов, подчеркнули в «Информзащите».

По словам представителей банков, на рынке активно обсуждается объединение алгоритмов антифрод- и AML-мониторинга для принятия наиболее объективного решения о необходимости блокировки счета или отдельной трансакции. Так, антифрод-системы и AML-решения имеют много сходств как в части используемых данных, так и в сфере правил их анализа. Получить обе технологии на единой платформе, способной обрабатывать высокое количество трансакций с минимальным числом ложных срабатываний, было бы удобно, отметили банкиры.

По мнению экспертов, у юрлиц, счета которых подвергли блокировке, есть два пути: открыть новое юрлицо или попытаться пройти процедуру реабилитации. Несмотря на все разъяснения со стороны регулятора, кредитные организации все равно предъявляют завышенные требования: для банков за пределами топ-10 проблема отзыва лицензий критична, поэтому они ужесточают контроль. Также многие системы фрод-анализа дают до половины ложных срабатываний, поэтому банки ищут компромисс между соответствием требованиям регулятора и беспрепятственным ведением бизнеса. По словам экспертов, новые системы, объединяющие антифрод- и AML-мониторинг, позволят снизить количество ложных срабатываний системы.

С момента запуска механизма реабилитации весной 2018-го число клиентов с заблокированными счетами, успешно прошедших процедуру реабилитации, составило порядка 19 тыс., из них 12 тыс. юрлиц, 4 тыс. ИП и около 3 тыс. физлиц, поделились статистикой в ЦБ. Там добавили, что в 2019 году Банк России по согласованию с Росфинмониторингом изменил алгоритм сообщения банкам о случаях отказа — теперь механизм затрагивает только высокорисковых с точки зрения 115 ФЗ клиентов. В результате количество внесений в черные списки сократилось на 34%.