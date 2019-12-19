Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества и денежных средств четырех бывших руководителей АйМаниБанка на сумму 17,08 млрд рублей, говорится в постановлении суда. АСВ обжаловало в апелляции определение столичного арбитража от 7 октября.

Указанные в заявлении о принятии обеспечительных мер доводы носят предположительный характер, отметил тогда арбитраж. Заявитель не доказал, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо причинить заявителю значительный ущерб, заметил суд.

Ранее суд назначил на 18 февраля 2020 года рассмотрение заявления АСВ о привлечении экс-руководства банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 17,08 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по замещению ликвидных активов АйМаниБанка на заведомо невозвратную задолженность кредитной организации, а также физических и юридических лиц. Также руководителем банка не предпринимались меры по предупреждению банкротства кредитной организации.

Арбитражный суд Москвы 20 января 2017 года признал кредитную организацию несостоятельным (банкротом).