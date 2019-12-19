Совкомбанк снизил ставки по вкладам в долларах. Изменение составило 0,2 процентного пункта.

«Максимальный доход» (на три, шесть, девять месяцев, один, два и три года) теперь открывается под 0,9—1,7% годовых.

«Удобный» (на срок от одного месяца до трех лет) привлекается под 0,8—1,5% годовых. Возможно пополнение.

Минимальная сумма первоначального взноса по обоим вкладам составляет 500 долларов. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.