Британец Эндрю Бейли, нынешний руководитель Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, избран новым управляющим Банка Англии. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на собственные источники газета Financial Times.

На этом посту Бейли, который с 2013 по 2016 годы занимал пост заместителя управляющего Банка Англии, выполняющего функции центрального банка страны, сменит канадца Марка Карни. Он возглавляет учреждение с 2013 года и ранее объявил, что покинет свой пост 31 января 2020 года.

Всего же в Банке Англии выпускник Кембриджского университета Бейли работал с 1985 году, пока три года назад не был поставлен во главе надзорного ведомства, действующего независимо от правительства. По информации издания, основными конкурентами Бейли до последнего момента оставались директор Лондонской школы экономики Минуш Шафик, глава британского банка Santander UK, входящего в испанскую финансово-кредитную группу Grupo Santander, баронесса Шрити Вадера и бывший член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Кевин Уорш.

По информации издания, официально о назначении Бейли должно быть объявлено утром 21 декабря. Он станет 121-м управляющим за 325-летнюю историю Банка Англии, одного из старейших центробанков Европы и мира. Пост он займет в ситуации неопределенности, связанной с выходом Великобритании из состава ЕС. Brexit намечен на 31 января, совпадающий с последним рабочим днем Карни.

Руководство банком осуществляет совет директоров, в который, в частности, входят управляющий банка и его заместители. Все они назначаются королевским указом. Срок полномочий управляющего — восемь лет, заместителей — пять лет с возможностью продления.