Ситибанк запустил услугу «Мультивалютный кошелек» для держателей дебетовых карт , говорится в сообщении кредитной организации. Услуга подключается в мобильном приложении банка.

Так, клиент сможет автоматически переключаться между десятью валютами, привязанными к одной карте, открывать счета в иностранной валюте в приложении и избегать дополнительных расходов на конвертацию.

Также Ситибанк проводит акцию «7% кешбэк на операции в иностранной валюте» и проводит розыгрыш авиабилетов в одну из десять стран мира. Для участия в акции клиенту необходимо подключить услугу «Мультивалютный кошелек» и совершить любую операцию в иностранной валюте за границей или в интернет-магазинах.

При этом можно протестировать новую услугу и проверить свои знания в области мировых валют, приняв участие в интерактивной игре «Ловец валют» на специально созданной странице.