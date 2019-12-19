Сбербанк расширил возможности онлайн-кредитования физических лиц. Теперь в веб-версии и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» клиенты могут рефинансировать имеющиеся в любых банках кредитные обязательства, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Онлайн-сервис позволяет клиенту получить информацию о кредитных продуктах в других банках (кредитные карты, потребительские кредиты, ипотека, автокредиты), выбрать доступные для рефинансирования и оформить потребительский кредит на рефинансирование без посещения офиса банка и предоставления каких-либо документов», — говорится в релизе.



После получения кредита клиентам останется только оформить досрочное погашение рефинансируемых кредитов в стороннем банке.