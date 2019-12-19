В России надо провести инвентаризацию всех действующих сим-карт и запустить федеральную платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт, зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию. Об этом пишет РБК , ссылаясь на предложение депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова главе Роскомнадзора Александру Жарову.

По словам депутата, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, злоумышленники часто оформляют их на добросовестных абонентов, о чем последние не знают и могут стать фигурантами уголовного дела в случае использования их персональных данных в криминальной среде.

Борис Чернышов попросил ведомство рассмотреть три инициативы, направленные на сокращение количества серых сим-карт: запустить федеральную платформу-агрегатор для физлиц и компаний, чтобы верифицировать сведения о количестве зарегистрированных карт; провести всероссийскую инвентаризацию выданных и действующих карт; усилить противодействие криминальному обороту серых сим-карт в DarkNet. По его словам, в обсуждении и реализации инициативы должны принять участие операторы связи.

По словам операторов, они заинтересованы в искоренении серых сим-карт, поскольку их хождение осложняет взаимодействие с реальными абонентами. Создание федеральной платформы потребует инвестиций, не предусмотренных бюджетом оператора. При этом отраслевое законодательство уже содержит достаточные механизмы борьбы с серыми сим-картами: контроль за недобросовестными действиями дилеров сейчас осуществляют как операторы связи с помощью внутренних проверок и штрафов, так и Роскомнадзор в рамках административных производств, пояснили операторы связи.

Собеседник издания, близкий к одному из операторов, сообщил, что подобная инициатива потребует от операторов колоссальных затрат, причем как финансовых, так и физических: в среднем у операторов более 50 млн абонентов, а с учетом развития Интернета вещей это количество увеличится до 100 млн. А верификация каждой сим-карты на платформе, скорее всего, будет платной услугой, то есть проверка всех абонентов может стоить десятки миллиардов рублей.