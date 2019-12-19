Решение Евросоюза о продлении на шесть месяцев экономических санкций в отношении России вступит в силу в субботу, 21 декабря. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты, передает ТАСС.

«Это решение вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Евросоюза», — отмечается в сообщении.

Совет ЕС в четверг продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года. В заявлении совета говорилось, что ограничительные меры продлены в связи с тем, что Минские соглашения не выполнены полностью.

Политическое решение о продлении санкций было принято лидерами стран ЕС на саммите 12 декабря, после того как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон кратко проинформировали остальных глав государств и правительств о ходе реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине в свете состоявшейся 9 декабря в Париже встречи в нормандском формате.



В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.