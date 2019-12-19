Министр экономического развития Максим Орешкин считает странным желание «некоторых высокопоставленных парламентариев» получать на рассмотрение идеальные проекты законов, не требующие доработки. Об этом сообщает РБК .

Выступая 17 декабря в Совете Федерации, министр сказал, что законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), который прошел первое чтение в Госдуме, необходимо тщательно доработать ко второму чтению, чтобы избежать вреда для уже эффективно действующих механизмов. «Действительно, законопроект в том виде, в котором он есть, еще сырой и спорный», — сказал Орешкин.

На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин на заключительном заседании осенней сессии отметил, что депутаты указывали правительству на необходимость доработки законопроекта. Он напомнил о словах Орешкина в Совфеде и задался вопросом: почему правительство вносит в парламент документы в таком виде? «Вот, уважаемые наши коллеги из правительства, хочется обратиться в первую очередь к вам: когда принимаете решения, а эти решения принимаются коллегиально, есть возможность остановить «сырые» законы и не вносить в Государственную думу», — сказал Володин. Он напомнил, что Госдума 20 января планирует провести парламентские слушания по данному законопроекту, и призвал Орешкина выступить на них с докладом, а также объяснить, «как же он предложил принять закон на правительстве, который «сырой» попал в Госдуму». Он добавил, что в нижней палате нет желания «кого-то делать крайним», депутатский корпус готов к компромиссам и конструктивному обсуждению.

«Процесс законотворчества именно для того и устроен таким образом, что и три чтения в Государственной думе, и утверждение в Совете Федерации являются теми этапами и фильтрами, в ходе которых высказываются различные точки зрения, проводятся экспертизы и снимаются противоречия», — сказал Орешкин, комментируя критику в свой адрес в связи с законопроектом о СЗПК. Он назвал странным то, что «некоторые высокопоставленные парламентарии хотят пренебречь этим процессом и рассчитывают на внесение идеальных законопроектов, не требующих никаких дискуссий».

Также Орешкин обратил внимание на то, что критикующие не уточнили, какое ведомство является ответственным за разработку этого законопроекта. «Если бы это был законопроект, закрепленный за Министерством экономического развития, лично я бы пришел на любые слушания и ответил на все вопросы депутатского корпуса», — подчеркнул он.

«Если кому-то показалось, что у нас есть желание спрятаться за Госдумой, то это заблуждение», — продолжил он. Орешкин отметил, что Минэкономразвития будет вносить свои предложения и работать с депутатским корпусом «еще плотнее». «Мы понимаем всю меру ответственности за ту роль, которую законопроект должен сыграть для нашей экономики», — сказал министр.