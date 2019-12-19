Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило банку «Открытие» долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте на уровне «Ba2» с сохранением «стабильного» прогноза. При этом базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка повышены до «b2» с «b3». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства .

Повышение оценок собственной кредитоспособности обусловлено улучшением качества активов банка, хорошим покрытием проблемных ссуд резервами и улучшением показателей прибыльности, поясняют аналитики.

Хотя улучшение качества активов банка в большей степени связано с ростом кредитного портфеля, чем с сокращением объема «плохих» активов, проблемные ссуды почти на 100% покрыты резервами и, следовательно, риск по ним небольшой, указывают в Moody's.

В числе прочего отмечается, что рентабельность активов банка повысилась до более чем 2% за первые девять месяцев 2019 года с 1,6% в 2018-м. Впрочем, в собственно банковском бизнесе рентабельность активов, без учета восстановления резервов и торгового дохода, составила за отчетный период менее 1%. Эксперты агентства ожидают, что увеличение объемов бизнеса и замедление роста издержек улучшит показатели эффективности и прибыльности банка в 2020 году.

Рейтинги банка по-прежнему поддерживаются его хорошими возможностями по абсорбированию убытков и сильными показателями ликвидности. Уровень капитализации также оценивается как хороший, хотя Moody's ожидает некоторого снижения показателя с учетом быстрого роста активов.

Подтверждение депозитных, а также долговых рейтингов банка по-прежнему учитывает очень высокую вероятность его поддержки со стороны российского правительства.



«Стабильный» прогноз учитывает, с одной стороны, ожидаемое улучшение финансовых показателей банка, а с другой — возможные риски из-за его амбициозной стратегии роста. В сообщении Moody's уточняется, что стратегия «Открытия» предусматривает увеличение его валового ссудного портфеля на 65% в 2020 году. Это может повлечь повышение аппетита банка к риску и, соответственно, ухудшению показателей кредитоспособности, предупреждают аналитики.