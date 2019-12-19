Законопроект о защите и поощрении капиталовложений должен распространяться на новые инфраструктурные проекты во избежание роста забалансовых обязательств бюджета, заявил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов. Для новых проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства, и концессий будет предусмотрен переходный период: регулироваться законом они будут через два года после окончательного принятия законопроекта, а концессии, заключенные до этой даты, не подпадут под действие документа.

Как указывает РБК , таков был ответ Иванова на претензии президента Сбербанка Германа Грефа и Минтранса, требовавших, как сообщала газета «Ведомости», исключить проекты ГЧП и концессии из-под действия законопроекта. По их мнению, в случае с инфраструктурными проектами заранее обосновать все расходы и риски, как требует законопроект Минфина, проблематично. Вдобавок сроки действия концессий не ограничиваются, а в соглашениях в рамках законопроекта неизменность условий ведения бизнеса предлагается зафиксировать на шесть, 15 или 20 лет. Глава РСПП Александр Шохин также выступал за исключение подобных проектов из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, предупреждая, что принятие закона может привести к остановке реализации 200 проектов.

Замглавы Минфина отметил, что сейчас, по оценкам экспертов, забалансовые обязательства бюджета по проектам ГЧП и концессиям уже достигают 3 трлн рублей и их увеличение может привести к невыполнению государством своих обязательств. «Мы предлагаем зафиксировать риски и обязательства специальными реестрами. Поэтому те, кто говорят, что инфраструктурные проекты нужно исключить, работают против инвесторов», — заявил он.

Информагентство направило запросы в пресс-службы Минтранса и Сбербанка.

По словам Иванова, на слушаниях в Госдуме законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который пока прошел только первое чтение (второе назначено на 20 января 2020 года), также предлагали распространить на финансовый сектор. Но Центробанк выступил против , поскольку считает эту отрасль достаточно регулируемой и располагающей предсказуемыми условиями для инвесторов, пояснил чиновник.

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который называют инвестиционным кодексом, был принят в первом чтении 10 декабря, но активная дискуссия вокруг него продолжается. О том, что он будет доработан, заявлял помощник президента Андрей Белоусов. По его словам, документ «достаточно многоаспектный и сырой, его принятие в том виде, в котором он есть сейчас, вряд ли возможно». О том же говорил и министр экономического развития Максим Орешкин, выступая 17 декабря в Совете Федерации: он призвал тщательно доработать документ ко второму чтению, чтобы избежать вреда для уже эффективно действующих механизмов.



Цель законодательных изменений — привлечение инвестиций в экономику России в размере не менее 30 трлн рублей, объяснял Иванов. «Мы планируем заключать 100—150 соглашений о защите капиталовложений ежегодно на 7—10 триллионов рублей. Заключать соглашения инвесторы могут с уполномоченным от Российской Федерации или ее субъекта лицом вплоть до 2030 года», — говорил он. Законопроект в действующей редакции предусматривает трехлетний переходный период для инвесторов в случае изменения законодательства, разрешает правительству заключать инвестиционные соглашения с российскими компаниями с иностранным и государственным участием.