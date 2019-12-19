Инструмент военной ипотеки должен работать как часы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым.

«Это очень важно, поскольку это основной инструмент при помощи которого решается жилищная проблема для военнослужащих и, конечно, надо, чтобы этот инструмент работал как часы», — сказал Медведев, добавив, что в настоящий момент Промсвязьбанк может с полным правом именоваться банком с универсальной правоспособностью, работающим в разных сегментах экономики.

Фрадков рассказал о том, что Промсвязьбанк реализует программу по рефинансированию военной ипотеки. «Без ложной скромности могу сказать, что мы занимаем сейчас первое место по этому направлению», — сказал глава банка.

Он добавил, что в частном секторе также идет работа с малым бизнесом, оказываются услуги факторинга и т. д.