Российская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:14 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил менее чем 1 копейку. На 10:24 мск курс доллара повысился менее чем на 1 копейку и составил 62,41 рубля, а евро подешевел до 69,36 рубля (минус 1 копейка).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, рубль в пятницу утром может показать разнонаправленную динамику. Прогноз по курсу доллара снижается до 62-63 рублей, а по курсу евро сохраняется в 69-70 рублей.

«Нет принципиальных изменений в российской валюте: пара доллар-рубль по-прежнему остается в узком диапазоне 62,4-62,6. Выход из него может спровоцировать сильное движение на закрытии убыточных позиций спекулянтами. Скорее всего, это движение будет вверх», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.