Термин «психологическое давление» следует уточнить в законопроекте «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», считают в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Законопроект должен быть внесен в Госдуму в марте 2020 года.

«Без четкого определения трактовка представляется несколько субъективной, и мы вновь и вновь возлагаем надежды на суд, который нам все пояснит. Например, понятие «психологическое давление»: что значит? Как показывает практика, к этому понятию можно отнести любое действие со стороны взыскателя, включая сам факт звонка, или, например, перечисление последствий, к которым может привести уклонение от выплат. Именно поэтому мы предлагаем или отказаться от термина «психологическое давление», или указать, что не является таким давлением через перечисление конкретных примеров», — приводит пресс-служба слова президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева.

Среди других предложений НАПКА содержится обязательное участие коллекторских агентств в саморегулируемых организациях (СРО), что обеспечит дополнительный контроль за деятельностью взыскателей.

По словам Мехтиева, очевидно, что действующие нормы регулирования не обеспечивают надлежащего баланса интересов должников и кредиторов. Основные поправки будут в той или иной степени направлены как на защиту прав должников, так и на обеспечение защиты прав кредиторов. «Мы считаем, что каждая организация, ведущая деятельность по возврату просроченной задолженности, должна подчиняться единым правилам и соблюдать одинаковые требования. Делать исключения для какого-то сегмента странно, так как потребителю все равно, кто ему звонит — главное, чтобы они не нарушали единых правил», — пояснил он.