Экосистема переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона расширила географию: теперь перевести деньги таким способом со счета, открытого в этой кредитной организации, можно в Азербайджан. Как уточняется в релизе Сбербанка, пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» могут переводить деньги на карты и счета клиентов азербайджанского Kapital Bank.

Экосистема переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона расширила географию: теперь перевести деньги таким способом со счета, открытого в этой кредитной организации, можно в Азербайджан. Как уточняется в релизе Сбербанка, пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» могут переводить деньги на карты и счета клиентов азербайджанского Kapital Bank.

По словам управляющего директора дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Оксаны Синельник, Kapital Bank стал первым партнером экосистемы переводов Сбербанка в Азербайджане.

Сервис доступен в разделе переводов «За рубеж» — «По номеру телефона на карту/счет». Для перевода достаточно указать номер мобильного телефона получателя. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода в день — 50 тыс. рублей. Перевод осуществляется в рублях, а при зачислении на карту клиенту Kapital Bank он будет конвертирован в валюту карты.



В «Сбербанке Онлайн» также доступны мгновенные денежные переводы в СНГ на счета клиентов пяти банков в Таджикистане, двух банков в Киргизии и одного банка в Узбекистане.