Требование обязательной идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона спровоцировало рост сервисов анонимной верификации, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на экспертов по информационной безопасности. Подобные ресурсы могут использоваться для распространения вредоносного софта или другого мошенничества.

Опрошенные изданием эксперты по информационной безопасности обратили внимание на рост в сети числа сервисов, предоставляющих услуги анонимной верификации пользователей в социальных сетях, мессенджерах и на других ресурсах. Такие сервисы передают мобильные номера во временное пользование клиентам. В их числе, например, sms-reg.com, getsms.online, smska.net, simsms.org и др. Сервисы фактически предоставляют мобильный номер в аренду на срок от 20 минут до нескольких часов, это стоит от 3 до 300 рублей. В числе сервисов, на которых можно верифицироваться анонимно, указаны Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», Avito, «Юла», WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, «Яндекс», Gett, «Ситимобил», Badoo, Mamba и др., рассказали эксперты.

Арендованные номера также могут использовать создатели групп для распространения противоправного контента или продажи наркотиков в социальных сетях и мессенджерах, считают эксперты.

В Минкомсвязи сообщили, что не сталкивались с деятельностью подобных ресурсов, но допускают, что они могут использоваться для противоправной деятельности. Как пояснили собеседники в нескольких операторах связи, как правило, такие ресурсы используют сим-карты, массово закупленные на физических или юридических лиц.

Действующее законодательство в сфере связи и персональных данных не регулирует деятельность таких ресурсов, говорит источник издания на рынке. В силу того, что никто из клиентов не становится владельцем номера, такие сервисы не являются операторами связи или лицами, действующими от их имени, не обязаны обеспечивать идентификацию пользователей и не могут быть привлечены к административной ответственности, поясняет он.