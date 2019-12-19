Падение премий по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) частично компенсируется продажами продуктов накопительного страхования жизни (НСЖ), некоторые из которых по своей сути представляют собой замаскированное ИСЖ. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

По оценке агентства, за последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между ИСЖ и НСЖ. Часть премий, которые в предыдущие годы участники рынка отражали как взносы по ИСЖ, по данным за девять месяцев 2019 года по тем или иным критериям не была отнесена к ИСЖ и поэтому по остаточному принципу была учтена в разделе НСЖ. Это делает не совсем корректным оценку динамики этих сегментов по отдельности.



«Ряд продуктов НСЖ, которые продают сегодня страховщики жизни, представляют собой немного трансформированные полисы ИСЖ, — отмечают в агентстве. — В связи с этим по НСЖ не наблюдается тенденции к увеличению срочности договоров».

Опережающие темпы прироста премий показали по итогам девяти месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом предшествующего года договоры НСЖ на срок до двух лет включительно (111%) и на срок от двух до пяти лет включительно (85%). В результате доля премий «пятилетних» НСЖ выросла на 5,6 п. п. при одновременном снижении на 4,8 п. п. доли по полисам со сроком более десяти лет.

Совокупные взносы по ИСЖ и НСЖ упали за девять месяцев на 17% против роста на 41,2% годом ранее. По итогам 2019 года «Эксперт РА» ожидает увидеть сокращение премий по страхованию жизни на 11—12% до уровня 400 млрд рублей. А в 2020 году — стабилизацию рынка страхования жизни и сохранение показателей на уровне 2019 года.

«В 2020 году влияние стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни снизится, и падение совокупных премий в сегментах ИСЖ и НСЖ замедлится, — прогнозируют в агентстве. — Суммарные премии по ИСЖ и НСЖ сократятся не более чем на 3—5% до 290—300 млрд рублей».