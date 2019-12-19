Банк России выступил против идеи распространить действие законопроекта о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ на проекты финансового сектора. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Андрей Иванов, передает ТАСС.

«Решений о распространении [закона] на финансовый сектор не принято. Банк России не поддерживает эту идею. Если такая договоренность возникнет, мы, конечно, законопроектом ее урегулируем. Это предложил комитет Государственной думы по финансовому рынку», — отметил Иванов.

Проект документа предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от шести до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий. Проектный режим имеет порог доступа.



Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 года. При этом соглашения о защите и поощрении капиталовложений нельзя будет заключать в сфере нефте- и газодобычи, отраслях, связанных с алкогольной и табачной продукцией, игорном бизнесе, сфере банковской и иной финансовой деятельности.