В использовании самозанятыми гражданами обычных счетов для поступлений от профессионального дохода нет противоречий с законом. Об этом говорится в информационном письме регулятора об использовании физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», своих текущих банковских счетов для получения денежных средств в виде профессиональных доходов.

Как напоминают в Центробанке, с 1 января 2019 года в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане проводится эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Согласно части 1 статьи 2 соответствующего федерального закона № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года, применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов РФ, включенных в эксперимент.

Федеральным законом от 15 декабря 2019-го № 428-ФЗ в вышеуказанный закон внесены поправки: с 1 января 2020 года эксперимент распространяется на Санкт-Петербург, Волгоградскую, Воронежскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ и Башкирию.

С учетом того, что в федеральном законе № 422-ФЗ не установлена необходимость использования физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, конкретных видов банковских счетов, использование такими физическими лицами своих текущих банковских счетов для получения профессионального дохода не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, подчеркивает регулятор.



«В целях обеспечения условий для проведения эксперимента Банк России ориентирует кредитные организации на необходимость учитывать вышеуказанную информацию с целью недопущения принятия необоснованных решений об отказах от проведения операций по текущему банковскому счету только по причине поступления на такие банковские счета денежных средств в виде профессиональных доходов физических лиц, применяющих специальный налоговый режим», — отмечается в письме.