ЦБ предложил изменить критерий допуска иностранных ценных бумаг к биржевым торгам в России: разрешать торговать только теми из них, которые войдут в разрешенные им фондовые индексы, сообщает РБК . Такое предложение содержится в новой рабочей версии законопроекта о квалификации инвесторов . Так, новый порядок допускает торги бумагами, исключенными из разрешенных регулятором индексов, в течение полугода после исключения при наличии маркетмейкеров.

Законопроект о категоризации инвесторов, который, по мысли ЦБ, должен защитить неопытных инвесторов на фондовом рынке от убытков и разочарования, должен вступить в силу в 2021 году. Ранее ЦБ несколько раз рассылал профучастникам свои предложения о корректировке документа в виде презентаций, теперь оформил их в законопроект. Представитель ЦБ заявил, что официально текст законопроекта не рассылался, его обсуждение продолжается и комментарии преждевременны.

Новая версия поправок не определяет, какой инвестор считается квалифицированным, а какой нет, эти требования устанавливаются отдельным указанием ЦБ. Если на дату вступления закона в силу инвестор будет признан квалифицированным по старым правилам, он продолжит считаться таковым. Сейчас квалифицированный инвестор должен располагать активами на 6 млн рублей либо за год совершить сделки на эту сумму.

Если инвестор захочет без ограничений торговать иностранными ценными бумагами, производными финансовыми инструментами или заключать маржинальные сделки, ему придется пройти тестирование на знание этих инструментов. В случае провала теста он все равно сможет купить их после того, как письменно подтвердит, что принимает риски, но лишь на 100 тыс. рублей. Если неквалифицированный инвестор хочет заключать сделки на бóльшую сумму, ему придется снова пройти тест и в случае успешной сдачи торговать без лимитов, а в случае провала — опять на 100 тыс. рублей.