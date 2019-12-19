Банки и компании ЖКХ выступили против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц, пишет «Коммерсант» .

На заседании рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере коллекторской деятельности представители экспертных подгрупп высказались резко против применения к ним положений разрабатываемого закона и контроля со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП). У банков и компаний ЖКХ уже есть свои регулирующие органы, которые контролируют их взаимоотношения с потребителями услуг, сообщил собеседник издания. Распространение таких норм закона повлечет для них значительные расходы на выполнение общих требований, в результате чего подорожают услуги для населения, поясняет другой собеседник.

По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, перечень разногласий по законопроекту должен быть составлен до конца года. В ЦБ сообщили, что его позиция «не изменилась» — ранее он поддержал передачу контроля в части взыскания долгов граждан за банками в ведение ФССП. В Минюсте заявили, что имеющаяся редакция законопроекта не является окончательной.

Эксперты не считают опасения участников рынка необоснованными — применение закона может стать предлогом для роста тарифов. Но вряд ли банки и ЖКХ будут исключены из сферы применения законопроекта, так как власти хотят централизовать сферу взыскания долгов.