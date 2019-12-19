Новые условия действуют на все программы по кредитам наличными и рефинансированию займов других банков.

По программе «Потребительский кредит без залога и поручительства» ставка составляет от 10,9 % годовых (ранее от 12,9 %). Заемщики могут получить средства на сумму от 50 тыс. до 3 млн рублей. Для зарплатных клиентов сумма кредита увеличена до 5 млн рублей.

По программе «Потребительский кредит под поручительство физических лиц / залог автотранспортного средства» ставка составляет от 9,4 % годовых (ранее от 11,4 %). Для всех категорий клиентов сумма кредита увеличена до 5 млн рублей.

Программа «Потребительский кредит для военнослужащих» теперь доступна по ставке до 13,9 % годовых (ранее до 14,9 %), сумма финансирования — от 50 тыс. до 3 млн рублей без залога и поручительства.

Для работников Группы «Татнефть», «ТаграС-Холдинг», Группы НМЛК действует ставка по кредиту от 9,3 % годовых (ранее от 9,9 %). Теперь клиентам доступны кредиты от 25 тыс. до 5 млн рублей.

Также снижена процентная ставка по кредиту «На рефинансирование». Теперь она составляет от 10,9 % годовых (ранее от 13,5 %). Сумма кредитования — от 100 тыс. до 3 млн рублей. Обеспечение не требуется. Максимально возможно рефинансировать до пяти кредитов: потребительский кредит на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; автокредит ; ипотечный кредит ; кредитная карта ; кредит в форме овердрафта по дебетовой карте .

Размер процентной ставки не зависит от наличия полисов страхования здоровья, жизни или рисков потери работы. Дополнительно клиентам предоставляется скидка 0,4 п.п. при оформлении заявки на кредит с помощью мобильного приложения «ЗЕНИТ Онлайн 2.0». Скидка распространена на программы «Потребительский кредит без залога и поручительства», «Потребительский кредит под поручительство физических лиц / залог автотранспортного средства», «Потребительский кредит для военнослужащих», «Потребительский кредит для работников Группы «Татнефть», «ТаграС-Холдинг», Группы НЛМК, БГЗ». Также отменена надбавка к процентной ставке при сроке кредитования 6–7 лет.