Банк ЗЕНИТ снижает процентные ставки по потребительским кредитам для частных лиц до 3 п. п.
Новые условия действуют на все программы по кредитам наличными и рефинансированию займов других банков.
По программе «Потребительский кредит без залога и поручительства» ставка составляет от 10,9 % годовых (ранее от 12,9 %). Заемщики могут получить средства на сумму от 50 тыс. до 3 млн рублей. Для зарплатных клиентов сумма кредита увеличена до 5 млн рублей.
По программе «Потребительский кредит под поручительство физических лиц / залог автотранспортного средства» ставка составляет от 9,4 % годовых (ранее от 11,4 %). Для всех категорий клиентов сумма кредита увеличена до 5 млн рублей.
Программа «Потребительский кредит для военнослужащих» теперь доступна по ставке до 13,9 % годовых (ранее до 14,9 %), сумма финансирования — от 50 тыс. до 3 млн рублей без залога и поручительства.
Для работников Группы «Татнефть», «ТаграС-Холдинг», Группы НМЛК действует ставка по кредиту от 9,3 % годовых (ранее от 9,9 %). Теперь клиентам доступны кредиты от 25 тыс. до 5 млн рублей.
Также снижена процентная ставка по кредиту «На рефинансирование». Теперь она составляет от 10,9 % годовых (ранее от 13,5 %). Сумма кредитования — от 100 тыс. до 3 млн рублей. Обеспечение не требуется. Максимально возможно рефинансировать до пяти кредитов: потребительский кредит на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; автокредит; ипотечный кредит; кредитная карта; кредит в форме овердрафта по дебетовой карте.
Размер процентной ставки не зависит от наличия полисов страхования здоровья, жизни или рисков потери работы. Дополнительно клиентам предоставляется скидка 0,4 п.п. при оформлении заявки на кредит с помощью мобильного приложения «ЗЕНИТ Онлайн 2.0». Скидка распространена на программы «Потребительский кредит без залога и поручительства», «Потребительский кредит под поручительство физических лиц / залог автотранспортного средства», «Потребительский кредит для военнослужащих», «Потребительский кредит для работников Группы «Татнефть», «ТаграС-Холдинг», Группы НЛМК, БГЗ». Также отменена надбавка к процентной ставке при сроке кредитования 6–7 лет.
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