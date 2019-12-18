Более удобная и безрисковая оплата стала возможной благодаря внедрению банком MirAccept 2.1 – сервиса аутентификации при совершении e-commerce-транзакций по картам российской платежной системы «Мир».

Использование MirAccept снижает риски интернет-мошенничества за счет дополнительного уровня верификации владельца карты при совершении им e-commerce-транзакции. Новая версия сервиса, MirAccept 2.1, призвана обеспечить более эффективное взаимодействие банка с клиентами, так как избавляет их от необходимости запоминать статический пароль или вводить личные данные для верификации – вместо этого пользователи получают одноразовый пароль через SMS во время оформления заказа.

«Ожидается, что к концу 2019 года объем электронной торговли в России достигнет 1,4 трлн рублей, поэтому нам крайне важно обеспечить безопасность покупок в интернете для наших клиентов, – отметил Михаил Парфентьев, председатель правления АО «УРАЛПРОМБАНК». – Поддержка сервиса MirAccept 2.1, ставшая возможной благодаря использованию банком Access Control Server (ACS) процессингового центра Compass Plus, не только повышает безопасность платежей, но и устраняет многие “болевые точки”, связанные с онлайн-транзакциями, упрощая их проведение».

Уралпромбанк, являющийся ассоциированным участником платежной системы «Мир», пользуется в режиме аутсорсинга услугами процессингового центра Compass Plus, обслуживающего тысячи платежных карт, а также сети банкоматов и POS-терминалов банка на всей территории Уральского федерального округа.

«Поскольку количество онлайн-транзакций растет быстрее, чем когда-либо, возникает острая необходимость в дополнительных уровнях безопасности для защиты держателей карт на каждом этапе оплаты, – заявил Алексей Осипов, исполнительный вице-президент Compass Plus. – Мы были одними из первых вендоров ПО, поддержавших сервис MirAccept (в том числе и в версии 2.0), и всегда находимся в поиске инновационных способов ускорить и упростить процесс онлайн-оплаты для клиентов банков, сохраняя высокий уровень безопасности».

Об Уралпромбанке :

АО «УРАЛПРОМБАНК» – региональный банк, учрежденный в июле 1994 года в Челябинске. Основные направления деятельности банка – обслуживание и кредитование предприятий и организаций Челябинской области, операции на долговом и межбанковском рынках. Собственная сеть банкоматов включает в себя 23 устройства, оснащенных модулями cash-in, и 180 банкоматов без функции выдачи наличных (пополнение счетов, погашение кредитов, оплата за техосмотр на станциях техобслуживания).

О компании Compass Plus :

Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея 30-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.